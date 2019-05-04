منافسة شرسة بين “يا بتفكر يا بتحس” و”أزمة ثقة”.. من تفوق شيرين عبد الوهاب أو ناصيف زيتون؟

متابعة بتجـــــــــــرد: مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تطلق الشركات المنتجة للمسلسلات الدرامية الشارات الخاصة بأعمالها التي ينتظر الجمهور عرضها من موسم إلى آخر.

ومن أبرز الأعمال الدرامية المرتقبة في شهر رمضان لهذا العام، مسلسلي “الهيبة الحصاد” للنجمين تيم حسن وسيرين عبد النور ومسلسل “خمسة ونص” للنجوم نادين نسيب نجيم، معتصم النهار وقصي خولي، والعملين من إنتاج شركة “صباح اخوان” للمنتج صادق الصباح.

وقد طرحت شركة “صباح اخوان” في الأيام الماضية شارتي المسلسلين، حيث يقدّم النجم ناصيف زيتون أغنية “أزمة ثقة” لمسلسل “الهيبة الحصاد” وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بأغنية “مجبور” في العامين الماضيين لنفس العمل، وتغني النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لأوّل مرّة باللهجة اللبنانية أغنية “يا بتفكر يا بتحس” لمسلسل “خمسة ونص”.

ومنذ إطلاق الأغنيتين تشهد الساحة الفنية منافسة شديدة بين شيرين عبد الوهاب وناصيف زيتون فيتسابقان على المرتبة الأولى.

وتتناوب الأغنيتان اللبنانيتان “أزمة ثقة” لـ ناصيف و”يا بتفكر يا بتحس” لـ شيرين في المركز الأوّل بين الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يويتوب” في لبنان، فما تلبث أن تتصدّر الأولى القائمة إلّا وتعود الثانية لتأخذ مكانها في دورة متلاحقة للأغنيتين.

تجدر الإشارة إلى أن الأغنيتين من كلمات علي المولى، أغنية “أزمة ثقة” من ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ وأغنية “يا بتفكر يا بتحس” من ألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد.

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لمشاهدة فيديو أغنية “أزمة ثقة”:

لمشاهدة فيدية أغنية “يا بتفكر يا بتحس”: