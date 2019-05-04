جنات ترزق بمولودتها الأولى.. تعرفوا إلى اسمها

متابعة بتجــــــــــرد: رزقت النجمة المغربية جنات بطفلتها الأولى أمس الجمعة (3 أيار/مايو)، وأطلقت عليها اسم “جنات”.
وكانت الفنانة جنات حريصة على مواصلة نشاطها الفني حتى الشهور الأخيرة من الحمل، حيث شاركت في إحياء عدد من الحفلات الغنائية حتى الشهر التاسع من حملها.
تجدر الإشارة إلى أن جنات تزوجت خلال عام 2017 من المحامي المصري محمد عثمان.
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