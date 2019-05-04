ليام هيمسورث يثير الجدل بتصريح صادم.. ماذا قال عن مايلي سايرس؟

متابعة بتجــــــــــرد: أعرب النجم الأسترالي ليام هيمسورث، عن حبه الشديد لزوجته المغنية الأمريكية مايلي سايرس، في حوار مع مجلة GQ بنسختها الأسترالية لعدد شهر أيار/مايو الجاري.

وقال “ليام”، أنه “يتمنى أن يرزق من “مايلي” بعشرين طفل، وأن يملأ الأطفال منزله بالدفء الأسري”، مشيرًا إلى أن فكرة الإنجاب مؤجلة الآن بالنسبة لهما لأن لديهما خططًا مستقبلية أخرى.

ولفت “ليام” إلى أنه اربتط بـ”مايلي”، وهو في الـ 18 من عمره، ومن ذلك الوقت، علاقتهما رائعة وتزداد قوة يومًا بعد يوم.

يذكر أن مايلي سايرس تزوجت من ليام هيمسورث بعد علاقة غرامية استمرت 10 أعوام وذلك في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، في حفل زفاف بسيط وسري اقتصر على الأهل والأصدقاء.