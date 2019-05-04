بوراك أوزجفيت يخضع لتمارين قاسية لهذا السبب

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم التركي الشهير بوراك أوزجفيت للإنطلاق بتصوير مشاهد مسلسله الجديد “قيامة عثمان”، حيث ينشغل في الفترة الراهنة بالتحضير له.

ويخضع بوراك حاليًا لتدريبات رياضية مكثفة بمعدل ستة أيام في الأسبوع لمدة خمس ساعات يوميًا، من أجل الظهور بالشكل المثالي للدّور الذي يقدّمه في العمل.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “قيامة عثمان” يتناول الحقبة التاريخية التالية والمكملة لمسلسل “قيامة أرطغرل”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.