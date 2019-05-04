سالم الهندي يتعاقد مع شيرين عبد الوهاب وهذه بنود الإتفاقية

متابعة بتجـــــــــــرد: تتوالى مفاجآت هرم شركات الانتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات” في السوق المصرية هذه الفترة على صعيد الغناء، مع نجوم مصر، حيث التقى في القاهرة الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة مع النجمة شيرين عبد الوهاب.

ولأن الطرفان تجمعهما علاقة مودة واحترام وتقدير، هذا اضافة الى تعاونات ونجاحات سابقة وراهنة، وتطلعات وأمنيات قادمة، اسفر اللقاء الذي سبقته اجتماعات عدة، عن تعاقد شيرين مع “روتانا” لإنتاج أعمالها الفنية القادمة. وفي التفاصيل، العقد المبرم بين “روتانا” وشيرين عبد الوهاب يتضمن اسطوانتين غنائيتين وعدد من الفيديو كليبات والحفلات الغنائية.

وفي هذا السياق، وصفت شيرين “روتانا” بانها أسرتها الفنية التي لم تتخل عنها أبدًا، وأشارت إلى أنه تربطها علاقة صداقة وطيدة بكل طاقم الشركة وعلى رأسهم “ابو فواز” سالم الهندي، واصفة إياه بنعم القيادي، الداعم والمؤازر والسند. مضيفة: “أعد جمهوري من خلال تعاقدي مع روتانا بأعمال فنية وحفلات مميزة”.

ومن جانبه، أكد سالم الهندي أن شيرين عبد الوهاب هي إبنة الشركة التي تفخر “روتانا” بالتعاقد معها ودعمها، ووصف صوتها بالمتمكن والعذب والحساس، وأضاف أنهما من خلال هذا التعاقد سيقدّمان للجمهور قريبًا أعمالًا ذات صبغة جديدة ومختلفة.