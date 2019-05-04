May 04, 2019
قبل يومين على انطلاق المنافسة الرمضانية في الشهر الفضيل، فاجأت الكاتبة والممثلة اللبنانية كارين رزقالله الجمهور بطرح شارة مسلسلها “انتِ مين” بصوت الفنان الشامل مروان خوري حملت عنوان “انا الخليج 365” وهي من كلماته وألحانه، توزيع داني خوري وتسجيل استوديو مروان خوري.
واللافت مشاركة كارين في مقتطف صغير في العمل الذي أبصر النور في الساعات الماضية، حيث ترجمت كلمات الأغنية أحداث المسلسل الذي سيكون واقعي اجتماعي كما كشفت لنا كارين وقالت: “المسلسل مهضوم وناعم فيه حزن ووجع وفيه من كل شي هالسنة
مسلسل”انتِ مين” سيعرض عبر شاشة MTVطيلة شهر رمضان المبارك وهو من بطولة كارين رزق الله وعمار شلق ونخبة من نجوم التمثيل ابرزهم عايدة صبرا، جوليا قصار، أسعد رشدان، نيقولا دانييل وغيرهم وإخراج ايلي حبيب.
ويعتبر هذا التعاون هو الثالث بين كارين ومروان فقد سبق وحققا معاً نجاحاً كبيراً بشارتي المسلسلين “قلبي دق” و “مش انا”.
وكان “خوري” قد كشف في السابق لنا أنه سيصدر عملاً جديدًا قريبًا وهو عبارة عن تيتر مسلسل لبناني سيعرض في شهر رمضان المبارك، والاغنية ستكون من غنائه وكلماته والحانه، الا انه لم يفصح عن اسم المسلسل، مشيرًا حينها الى ان الامور لم تتضح بعد بشكل كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- مروان خوري مع كارين رزق الله مرة جديدة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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