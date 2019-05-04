مسلسل “على جنب” يغيب

May 04, 2019
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة لن يستطيع فريق المسلسل الكوميدي “على جنب” من تسليم العمل لقناة “ام بي سي” بسبب ضيق الوقت وبالتالي لن يتم عرضه كما أعلن سابقًا بأنه سيكون ضمن الخارطة الرمضانية حيث بدأت عمليات التصوير في وقت متأخر وظل الفريق يبذل جهودًا كبيرة للتسليم في الوقت المحدد لإنجاز وتسليم المشروع قبل رمضان بوقتٍ كافٍ إلا أن ذلك لم يحدث كما واجه المسلسل فترة توقف اضافيه جعلته في صراع قاسي مع الزمن بوفاة الشقيق الأصغر للفنان راشد الشمراني وكان فريق المسلسل قد بدأ التصوير متأخرًا وتنقل بين الرياض وتبوك والدمام والاحساء وجيزان وابها وخميس مشيط والخبر بالاضافه الى التصوير في جورجيا ومصر ويشارك في إخراجه عمر الديني وثامر الصيخان وتوفيق الزايدي.
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