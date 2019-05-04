حلا شيحة تقدم شخصيتها في فيلم اللمبي إذاعياً

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تباشر الفنانة حلا شيحة تسجيل دورها في المسلسل الاذاعي الجديد "نوسة نحلة ثانك يو" فيما تعيد تقديم شخصية نوسة التي سبق وان قدمتها للمرة الاولى في فيلم اللمبي الذي حقق ايرادات قياسية بالصالات السينمائية المصرية عند عرضه آنذاك.

وتعتمد احداث مسلسلها الاذاعي الجديد على تقدم "نوسة" في العمر وسعيها لمساعدة المحيطين بها وهو ما يجعلها تقع في العديد من المواقف الكوميدية.

ويغيب اللمبي عن احداث المسلسل الاذاعي الجديد في الوقت الذي يشاركها في بطولته الفنان الشعبي احمد شيبه، فيما اوشك فريق العمل على الانتهاء من تسجيله بالكامل.

حلا اعلنت مؤخراً انفصالها عن زوجها بوقت تواصل فيه التصوير مع الفنان محمد رمضان في مسلسلهما الجديد "زلزال".



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