جنات تضع مولودتها الأولى

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: وضعت الفنانة المغربية جنات مولودتها الاولى التي رزقت بها من زوجها المحامي المصري محمد عثمان.

وغابت المغنية المغربية خلال الفترة الماضية عن الحفلات التزاماً بتعليمات الطبيب بضرورة الحصول على راحة بعدما ظهرت في اشهر الحمل الاولى في الحفلات الغنائية بشكل اعتيادي، فيما كان اخر ظهور لها خلال حفل عيد ميلادها في يناير الماضي.

وتحضر جنات البوماً غنائياً مع شركة روتانا خلال الفترة الحالية يفترض ان تعود من خلاله بعد غياب استمر اكثر من 3 سنوات.



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