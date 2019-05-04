مسابقة رانيا يوسف في رمضان

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مسابقة لمتابعيها عبر حسابها على إنستغرام أمس تكون جائزتها رحلتين لشخصين الى مدينة شرم الشيخ وإقامة شاملة كل المصاريف في احد الفنادق المطلة على البحر الاحمر.

وكتبت رانيا عبر حسابها ": "win- with -rania في رمضان 30 سؤالًا كل يوم سؤال، سيتم اختيار اثنين فائزين والجائزة رحلتين إلى شرم الشيخ متضمنة كافة المصاريف بفندق دريم ريزورت شرم الشيخ، المسابقة على الحسابات الثلاثة (تويتر- فيس بوك- إنستجرام) جاوب على الثلاثين سؤال يوميًا لتكون أحد الفائزين".

تجدر الاشارة إلى ان رانيا تباشر في الوقت الحالي تصوير دورها في فيلم "مملكة ابليس" الذي خرج من السباق الرمضاني.

وتستغل رانيا حساباتها التى تحظى بمتابعة عالية عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي وشعبيتها للكسب الإعلاني من خلال هذه النوعية من الحملات التسويقية التي راجت مؤخراً بين ما يعرف بالمؤثرين على هذه المواقع.