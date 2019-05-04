فيلم قصة حب يحقق نجاحاً ملفتاً في السينما المصرية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: واصل فيلم الفنانة هنا الزاهد "قصة حب" نجاحه منذ طرحه في منتصف فبراير الماضي، بإيرادات كبيرة بلغت 11 مليون جنيه. وهي تعتبر ثان أعلى ايرادات لفيلم يعتمد على البطولة النسائية، الأمر الذي تكرر سابقاً فقط مع الفنانة ياسمين عبد العزيز. Advertisements الجدير ذكره أن الفيلم من إخراج عثمان أبو لبن، وهو يجمعها في بطولته مع الفنان أحمد حاتم وينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية الاجتماعية.

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