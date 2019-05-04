إعلام المصريين تنافس نتفليكس بتطبيق «Watch It»

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: بعدما نجحت مجموعة إعلام المصريين في إمتلاك وإدارة غالبية القنوات المصرية، قررت إطلاق تطبيق «Watch It» ليكون بديلاً عن موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في عرض الاعمال الدرامية والبرامج الرمضانية المختلفة.

وسيكون متاح على التطبيق الذي انطلق رسمياً مساء أمس 15 عمل درامي حصري للمجموعة ممثلة في ذراعها الانتاجي شركة سينرجي حيث ستكون هذه المسلسلات متواجدة على التطبيق فور الانتهاء من اذاعتها في العرض الاول على شاشة التليفزيون دون فواصل اعلانية.

تطبيق «Watch It» سيكون باشتراك مدفوع مع امكانية التجريب المجاني لمدة اسبوع.

وبهذا تدخل شركات الإنتاج المصرية الى سوق الترفيه الإلكتروني لتضع الحجر الأساس لصناعة تعتبر وليدة في المنطقة ولكنها قائمة منذ سنوات في الخارج على أمل أن تنافس تطبيقات مثل نتفليكس وستارز بلاي التي وغيرها، والتي بدأت بغزو السوق العربي في السنوات الأخيرة.