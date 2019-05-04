شيرين عبد الوهاب تعود لروتانا

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: وقعت الفنانة شيرين عبد الوهاب تعاقداً مع شركة روتانا لإصدار البومين خلال الفترة المقبلة. علماً بأن البومها الاخير واجه مشاكل جمة مع شركة All About Art بعد انفصالها عن شركة نجوم ريكوردز المنتجة له، مما ادى لضعف في تسويقه، وإقتصار وجوده في المتاجر الإلكترونية، وعدم توفره بنسخ اصلية كافية في منافذ البيع العادية.

ويأتي هذا التعاون مع الشركة الخليجية بعد خلاف ادى الى انسحاب الفنانة المصرية من تعاقدها السابق معهم موجهة انتقادات لاذعة لأسلوب عملهم ومتهمة إياهم بالتقصير معها قبل عدة أعوام.

تجدر الاشارة إلى ان روتانا اعلنت في وقت سابق عن تعاقدها مع الفنان تامر حسني لتقديم البومين ايضا.

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