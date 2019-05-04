شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام عن مشاهد الخطر فى مسلسل هوجان: "مش بستخدم دوبلير خالص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد إمام، أنه لا يستخدم "دوبلير" نهائيا أثناء تصوير المشاهد الخطرة فى أعماله الفنية، مؤكدا: "مش بستخدم دوبلير خالص".

جاء ذلك عندما علق أحد متابعى الفنان محمد إمام عند عرضه أغنية "كسبنا إيه" من مسلسل "هوجان" المقرر عرضه خلال موسم رمضان الدرامى 2019، قائلا: "سؤال بيطرح نفسه.. مشهد الجدار اللى جريت عليه ده أنت ولا دوبلير؟"، ليرد إمام "مش بستخدم دوبلير خالص".



محمد إمام

وطرحت شركة سنيرجى المنتجة لمسلسل هوجان أغنية "كسبنا إيه" من أحداث المسلسل، وهى من غناء المطرب الشعبى رضا البحراوى، كلمات محمد عنتر، ألحان شوقى صقر، توزيع مانو - شيكا.

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وعلق الفنان محمد إمام، على طرح الأغنية قائلا: "توكلنا على الله وتبدأ الملحمة.. تتر مسلسل هوجان.. كسبنا إيه.. غناء رضا البحراوى.. على قنوات الحياة.. ده أنا حكايتى حكاية".

ويصور حاليا النجم محمد إمام مشاهده المتبقية فى مسلسله الرمضانى المقبل "هوجان"، منها مشاهد فى إحدى فيلات التجمع الخامس ويستمر التصوير لمدة يوم واحد، وينتقل بعدها إمام إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية فى أحداث المسلسل، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان رياض الخولى.

"هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبرى، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبدالرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة "سنيرجى".