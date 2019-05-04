شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان فى موقع تصوير "أبو جبل" حتى 25 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر النجم مصطفى شعبان فى تصوير مشاهده بمسلسله الرمضانى "أبو جبل"، حتى يوم 25 من شهر رمضان فى الديكورات المخصصة للعمل، حيث قطع شوطا كبيرا من تصوير المشاهد ولا يزال يتنقل فى العديد من الأماكن المتفرقة بالقاهرة مع المخرج أحمد صالح.

وتشهد الحلقات الأولى من المسلسل مقتل أطفال شعبان الثلاثة من زوجته التى تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، ويدخل فى صراعات مع عائلته وإخوته خاصة بعد وفاة أطفاله، ووالده حسن حسنى، ويبدأ فى رحلة البحث عن القاتل حتى يدخل السجن، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، وبه العديد من الألغاز تكشفها الحلقات.

يشارك فى بطولة المسلسل دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، أنعام الجريتلي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.