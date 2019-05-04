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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أكد مصدر داخل شركة سينرجي، التي يمتلكها تامر مرسي، أن المسلسلات التي أنتجتها الشركة وتعرض عبر قنوات dmc، on e، cbc، الحياة، لن تعرض عبر "يوتيوب"، ولكن عبر تطبيق "watch it".
وهذه القنوات بدأت الترويج للتطبيق عبر شاشاتها، منذ فترة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
والتطبيق متاح في المتجر الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد"، وأجهزة apple أيضا، لكنه غير مجاني.
وتنقسم باقات التطبيق إلى باقة شهرية و7 أيام مجانا بـ99 جنيها، والباقة نصف سنوية و7 أيام بـ555 جنيها، والباقة السنوية و7 أيام مجانا بـ999 جنيها.
بعد تحميل التطبيق وإنشاء حساب خاص بك، يعرض لك التطبيق الباقات المتاحة للاختيار منها.
وأنتجت شركة سينرجي معظم المسلسلات المعروضة في رمضان وهي: "هوجان"، "الواد سيد الشحات"، "ابن أصول"، "لآخر نفس"، "كلبش 3"، "البرنسيسة بيسة"، "زلزال"، "قمر هادي"، "طلقة حظ"، "بركة"، "لمس أكتاف"، "علامة استفهام"، "بدل الحدوتة 3"، "حكايتي"، "أبو جبل".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار عدم عرضها على "يوتيوب".. تعرف على تكلفة مشاهدة 15 مسلسلا على تطبيق "watch it" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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