بعد وصوله إلى 184 كيلوجراما.. المطرب أحمد كامل يحكي لـ"الخليج 365" كيف فقد وزنه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قال الفنان الشاب أحمد كامل إنه قرر فقدان الكثير من وزنه بعدما وصل لرقم مخيف، إذ بلغ وزنه 184 كيلوجراما، مشيرا إلى أنه كان يعاني صعوبة في الحركة.
وأضاف أحمد كامل، خلال ندوته بموقع الخليج 365، أن مساعدة خطيبته له وإصراره، هما سبب ما وصل إليه الآن بعد ريجيم امتد 14 شهرا دون توقف، مشيرا إلى أنه خلال هذه الرحلة قرر ألا يتوقف لدرجة أن أهله لم يتعرفوا على ملامحه بعد فقدان الوزن.
وأشار كامل إلى أنه لم يتوقف يوما عن العمل والكتابة والتلحين والغناء، وكان يستيقظ يوميا ليكتب أغنية، ويواصل عمله مع الرياضة والتمارين.
ووجه كامل رسالة لكل شخص يريد أن يفقد وزنه، قائلا: "اللي عاوز يعمل حاجة بيعملها.. هو شوية إرادة وهتعمل كل اللي نفسك فيه".
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