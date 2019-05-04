خاص| عمر زهران: لا أجسد شخصية وائل الإبراشي في "بركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قال المخرج عمر زهران إنه لا يجسد شخصية أي إعلامي مصري في مسلسل "بركة" مع الفنان عمرو سعد، مشيرا إلى أن كل ما تردد عن تجسيد شخصية الإعلامي وائل الإبراشي أو غيره من الإعلاميين غير صحيح، والشخصة التي يقدمها من نسج خيال مؤلفها.
وأضاف زهران، لمصراوي، أنه حزين لخروج مسلسل "السر" من السباق الرمضاني، مشيرًا إلى أنه يجسد فيه دورا مهمًا، مبديًا سعادته بدور "فريد البدراوي" مع الفنانة يسرا، موضحًا أن المسلسل حقق صدًى طيبًا لدى المشاهدين.
يُذكر أن مسلسل "بركة" بطولة الفنان عمرو سعد وهالة صدقي وعمر زهران وكمال أبورية ورياض الخولي، من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.
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