ديبيكا بادوكون: هذه هي جنسيتي الحقيقية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 مايو 2019 10:40 صباحاً - كشفت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone مؤخرًا عن جنسيتها الحقيقية، واضعة جانبًا كل التكهنات حول جنسيتها الحقيقية.



وفي التفاصيل فقد أدلت بادوكون مؤخرًا بصوتها لانتخابات "لوك سابها"، وأشارت بإصبعها التي بصمت به، والمغمور في حبر اللجنة، في صورة شاركتها بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ووضعت جانبًا التكهنات حول جنسيتها.



ثم غردت ديبيكا على تويتر حول موضوع جنسيتها الحقيقية بالقول: "لم يكن هناك أيّ شك في ذهني حول من أنا أو من أين أنا، لذلك تصويتي في صندوق الانتخابات الهندي، دليل ناصع أمام من يشككون في جنسيتي."

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وفي مقطع فيديو على الإنترنت، تطالعنا ديبيكا أيضًا وهي تجيب عن سؤال حول جنسيتها، في حديث صحافي، حيث قالت: "أحمل جواز سفر هندي. من أين تحصل على هذه المعلومات على أيّ حال."



وعندما سئلت بشأن ولادتها في الدنمارك، قالت ديبيكا: "ولكن لا يزال لديّ جواز سفر هندي، هناك الكثير من التعقيدات وأنا هندية جدًّا، ومواطنة فخورة ببلدي".

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وكانت ديبيكا قد شغلت الكثيرين من متابعي فنها، أنها ولدت في الدنمارك، لذلك كشفت مؤخرًا الارتباك بشأن هذا الأمر، من خلال الإدلاء بصوتها في انتخابات البرلمان الهندي "لوك سابها" 2019.



مهنيًّا، تواصل ديبيكا استعداداتها لتصوير أحدث أعمالها الفنية "شاباك"، وهو فيلم يتناول السيرة الذاتيه لفتاة هندية شجاعة تغلبت على مشاكلها الاجتماعية.