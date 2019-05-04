استعرضت الفنانة ياسمين صبري، لياقتها البدنية أمام جمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشرت "صبري" عبر صفحتها صورة جديدة لها على طريقة السيلفى أثناء ممارستها طريقة السيلفى أثناء ممارستها الرياضة بشكل في الجيم، وظهرت ياسمين خلال الصورة ترتدي بنطلونا أحمر وتي شيرت زيتي. ويذكر ان الفنانة ياسمين صبري تواصل حاليًا تصوير مسلسل "حكايتي" ويشاركها البطولة كل من وفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها البدنية في الجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.