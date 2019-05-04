جورج كلوني يكشف بنفسه أن زوجته منعته عن هذا الأمر.. خمنوا ما هو!

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 09:56 صباحاً - كشف النجم ​جورج كلوني​ أن زوجته المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين منعته من ركوب الدراجات النارية وذلك بعد الحادث الذي تعرض له العام الماضي.

وكان كلوني قد تعرض لحادث العام الماضي حيث سقط عن دراجته بعد اصطدامه بسيارة في منطقة أولبيا بجزيرة ساردينيا الإيطالية وقد دخل المستشفى حينها.

كما كشف كلوني بحسب ما ورد في People أن زوجة شريكه في الإنتاج غرانت هيلسوف منعته أيضاً من ركوب الدراجات النارية.

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تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف أن أمل منعت جورج كلوني من ممارسة هوايته المفضلة وهي ركوب الدراجات النارية، بل كانت قد كشف تقارير صحافية العام الماضي عن الأمر، لكنها المرة الأولى التي يصرح فيها جورج كلوني بنفسه عن الأمر.