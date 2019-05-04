“هولو” تطلق مروحة واسعة من الأعمال

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت منصة “هولو” الإلكترونية للفيديو التي باتت مملوكة لـ”ديزني”، الأربعاء الماضي، عن مروحة كبيرة من المسلسلات الجديدة، في مؤشر إلى طموحاتها الكبيرة لمواجهة عمالقة البث التدفقي. وتضم “هولو” 28.1 مليون مشترك في الولايات المتحدة، بينهم 26.1 مليونا في خدماتها المدفوعة، في مقابل 25 مليونا نهاية 2018 و12 مليونا قبل ثلاث سنوات.

وحققت الشبكة نموا أسرع من منافستها “نتفليكس” (60.2 مليون مشترك في الولايات المتحدة) إذ لم تستقطب هذه الأخيرة سوى 1.7 مليون مشترك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019. ومع شراء أبرز الأصول العائدة لمجموعة “فوكس” في مارس، رفعت “ديزني” حصتها في رأسمال “هولو” من %30 إلى %60 وباتت تهيمن على المنصة.

وتسعى المجموعة العملاقة في مجال الترفيه عبر هذه الخدمة إلى استقطاب مستخدمين من فئات عمرية أكبر لتكون مكمّلة لمنصتها المستقبلية “ديزني” التي تتوجه خصوصا للعائلات، ولمنصتها للمحتويات الرياضية عبر البث التدفقي “إي أس بي ان”.

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ومنذ 2017، سرّعت “هولو” نموّها عبر إنتاج مسلسلات عدة بارزة، بينها “حكاية أمة” الذي نال جوائز عدة. والأربعاء، كشفت الخدمة عن مسلسلات جديدة عدة بينها مشروعان مستوحيان من عالم “مارفل” التابعة لـ”ديزني” هما “السائق الشبح” و”هيلستروم” سيعرضان في 2020. ويضاف هذان العملان الجديدان إلى “راناويز” وهو أيضا من عالم «مارفل» وتبثه “هولو” منذ 2017، وأربعة برامج أخرى من عالم الرسوم المتحركة.

وأعلنت “هولو” أيضا عزمها انتاج مسلسل مقتبس من الرواية الناجحة “ناين برفكت سترينجرز” لليان مورياتي مؤلفة “بيغ ليتل لايز”. وستشارك أيضا في إنتاج المسلسل الممثلة نيكول كيدمان، ويشارك في إخراجه ديفيد إ. كيلي مؤلف مسلسلات “ألي ماكبيل” و”ذي براكتيس” و”بيغ ليتل لايز”. وأعلنت “هولو” أيضا البدء بتحضير مسلسل “ذي دروب أوت” المخصص لمسيرة إليزابيت هولمز التي أسست مختبر تيرانوس في سن التاسعة عشرة.

وكشفت المنصة أيضا عن طلبها إنجاز موسم ثان من مسلسليها الجديدين “بن 15″ و”رامي” اللذين حصدا أصداء إيجابية من النقاد والجمهور، بعد بضعة أيام من التجديد لمسلسل “شريل” وهو من الأعمال الكوميدية الناجحة.