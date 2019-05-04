أحلام مسك ختام “الزمن الجميل”.. تتوهج على المسرح الوطني في أبوظبي

متابعة بتجــــــــــرد: حلّت النجمة الإماراتية أحلام ضيفةً على الحلقة الختامية من البرنامج التلفزيوني “الزمن الجميل” على شاشة “تلفزيون أوظبي”.

حضر السهرة الختامية من البرنامج الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان وسعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام وعدد من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم النجوم أنغام، أسماء لمنور ومروان خوري.

هذا وتواجد في الأمسية جمهور عريض من محبّي نجمة الخليج الأولى، فقدّمت أحلام على المسرح الوطني مجموعة من الأعمال الغنائية، فأطربت الحضور والمشاهدين وأبدعت بأداء أغنيات “يا زارعين العنب”، “أبرحل”، “حبكم وسط الحشا سادي”، “لو كلفتني المحبه” و”أحتاجك أنا”.

وأعربت أحلام عن سعادتها باختتام “الزمن الجميل” الذي حقق نجاحات كبيرة في المتابعة والأصداء. وشكرت الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان على تشريفه للأمسية الختامية من البرنامج كما ورحبت بسعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام. هذا ونصحت أحلام المتسابقين بالتركيز في المستقبل على الكلمات والألحان وغناء ما يحبونه ويشعرون به للوصول إلى الناس.

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تألقت أحلام خلال السهرة بفستان طويل ومميّز بتصميمه فبدت كعادتها بكامل أناقتها وجمالها وسرقت كل الأنظار نحوها.

تجدر الإشارة إلى أن اسم أحلام تصدّر طيلة فترة عرض الحلقة قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في عدد من البلدان العربية ويحافظ حتى لحظة كتابة هذه السطور على المراتب الأولى في الترند العالمي.