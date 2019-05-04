العثور على ملكة جمال سابقة مشنوقة في أحد الفنادق – بالصورة

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متابعة بتجـــــــــــرد: عثرت الشرطة المكسيكية على ملكة جمال الاوروغواي السابقة لعام 2006 مشنوقة في حمام داخل أحد الفنادق.
وفي التفاصيل، فقد توفيت الشابة فاتيما دافيلا سوسا في حمام غرفة الضيوف في الفندق الذي تقطن فيه منذ 23 نيسان من العام الحالي يوم وصولها إلى المدينة بهدف إجراء مقابلة قيل إنها لعرض أزياء.
نُشير إلى أن السلطات المكسيكية لم تكشف حتى الآن أيّ تفاصيل عن حادثة وفاة الشابة، والتحقيق جارٍ في الحادثة لمعرفة ما إذا كانت جريمة قتل أم انتحار.
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