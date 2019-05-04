فاليري أبو شقرا تتحدث عن خطوبتها.. متى موعد الزفاف؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تحدثت الممثلة اللبنانية الجميلة فاليري أبو شقرا عن تفاصيل خطوبتها في مقابلة خاصّة مع برنامج MBC Trending.
وقد أكدّت فاليري أنها تفاجأت كثيرًا بطلب خطيبها رجل الأعمال اللبناني زياد عمّار يدّها للزواج.
وأشارت فاليري إلى أنها لا تعتبر نفسها قد استعجلت بالارتباط مؤكدةً أنها ستوفّق بين عملها ومسيرتها التمثيلية وحياتها الخاصّة.
أما عن موعد زفافها فقد قالت إنها تدرس وخطيبها الأمر جيدًا ولا موعد محدد حتى الآن.
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