"ديزني" تبيع قنوات رياضية بـ10 مليارات دولار

كشفت شركة "ديزني" الأمريكية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني عن بيعها قنوات رياضية لصالح مجموعة "سنكلير" بمبلغ 10,6 مليارات دولار.

وتمتلك تلك القنوات حقوق البث المحلي لـ42 فريقا رياضيا في الولايات المتحدة تخوض بطولات مثل الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة وفي دوري كرة القدم وغيرها.

وحصلت "ديزني" على تلك القنوات من خلال شرائها الأصول الرئيسية لمجموعة "فوكس" وسبق أن تعهدت بيعها.

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ووفقا لبيان "ديزني"، بلغ رقم أعمال هذه القنوات 3,8 مليار دولار في عام 2018.

واشترت مجموعة "سنكلير" تلك القنوات، وقال رئيس مجلس إدارة "سنكلير"، كريس ريبلي، في بيان: "عادات المستهلكين تغيرت إلا أن مشاهدة الأحداث الرياضية والأخبار مباشرة تبقى تقليدا في ثقافتنا".

وكانت "ديزني" وافقت على بيع هذه القنوات للحصول على موافقة وزارة العدل الأمريكية لشراء أصول مجموعة "فوكس"، والتي بشرائها بـ71,3 مليار دولار أصبحت "ديزني" أكبر مجموعة إعلامية وترفيهية في العالم.