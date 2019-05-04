راغب علامة يدعم “مصر الخير” في حفله في الجامعة الأميركية في القاهرة

May 04, 2019
أجواء شبابية مشتعلة بإمتياز شهدها حفل السوبرستار راغب علامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة حيث إحتشد الآلاف من محبّي العلامة الفارقة في المسرح الذي بُني في الهواء الطلق من أجل إقامة هذا الحفل الخيريّ الذي حمل عنوان “The Kheir Gala” والذي يعود ريعه بالكامل لدعم الأعمال الخيريّة التي تشرف عليها جمعية “مصر الخير” تمهيداً لإستقبال شهر رمضان المبارك.
تمّ التحضير لهذا الحفل منذ شهور عديدة، وأطلّ نجم النجوم على المسرح وسط عوامل الإبهار المميّزة التي أضفت على الأجواء طابعاً من السحر، وقدّم علامة على المسرح باقة من أروع أغانيه الجديدة والقديمة، ولقي تفاعلاً مميّزاً عندما صدح بأغنيته الشهيرة “قلبي عشقها” التي أطلقها منذ أيّام بتوزيع جديد ومميّز، كما ردّد معه الجمهور عن ظهر قلب عدداً من الأغاني كـ “ما بهزرش”، و”اللي باعنا”، و”مغرم يا ليل” وغيرها من الأغاني التي تعيش في ذاكرة الجمهور.
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