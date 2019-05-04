اليمني عمر ياسين يفوز بلقب برنامج "الزمن الجميل" في موسمه الأول

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاز المتسابق اليمني عمر ياسين، بلقب برنامج اكتشاف المواهب "الزمن الجميل" في موسمه الأول، بعد حصده أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

ونافس ياسين في الحلقة الختامية للبرنامج، المصري محمد شطا الذي حل في المركز الثاني والسعودي موسى معيدي الذي حل ثالثًا، والمغربي علي المديدي الذي جاء في المركز الرابع.

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ونال المتسابق اليمني إشادة واسعة من لجنة تحكيم البرنامج المكونة من الفنانة المصرية أنغام، واللبناني مروان خوري والفنانة أسماء لمنور.

ومن المقرر أن يتم تنظيم موسم ثاني من البرنامج، سوف يعرض أيضًا على قناة "أبو ظبي"، حسبما أعلن علي خلفان الظاهـري عضو مجلس إدارة مؤسسة أبو ظبي للإعلام المنتجة للبرنامج.

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام، كانت ضيفة الحلقة الختامية للبرنامج، وقدمت وصلة من أجمل أغانيها، كما شاركت المتسابقون العشر الذين بدأت معهم مرحلة العروض المباشرة الغناء، بالإضافة إلى دويتو مع المتسابق السعودي موسى معيدي.