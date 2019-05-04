شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى مهووس بالأنتيكات فى "خيال مآتة" مع أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم خالد الصاوى مشاهده فى فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتجمع المشاهد بينه وبين بطل العمل، بأحد استوديوهات القاهرة، ويجسد الصاوى دور شخص مهووس بالتحف والأنتيكات.

فيلم "خيال مآتة" تدور أحداثه حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، شخص شكاك للغاية فى التعامل مع من حوله، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد، ويشارك فى بطولته النجوم منة شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.

يذكر أن الصاوى تعاون مع أحمد حلمى فى فيلم "كدة رضا"، الذى عرض عام 2007 وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى السينمات وشارك فى بطولته النجمة منة شلبى.