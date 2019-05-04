شاهد… دندنة بين احلام وانغام بحضور الهام شاهين

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 08:50 صباحاً - وصلة رائعة من الطرب جمعت الفنانة المصرية أنغام و الفنانة الامارايتة أحلام الذين دندنا معا أغنية “أحتاجك انا” ، بحضور الفنانة إلهام شاهين، وذلك خلال تواجدهما فى دولة الإمارات.
يذكر أن أغنية “أحتاجك انا” تعتبر واحدة من الروائع التى قدمتها المطربة الإماراتية أحلام الشامسى ، من كلمات سامى الجمعان و من ألبوم مختلف والذى صدر فى عام 2000.
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