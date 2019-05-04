خالد سليم يروي معاناته مع المرض.. وهكذا انتصر عليه

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان المصري خالد سليم، أنه كان مصابًا بورم حميد على الأحبال الصوتية.

وقال خالد سليم خلال حلوله ضيفًا على برنامج “معكم مع منى الشاذلي” عبر قناة CBC، أنه شعر بقلق كبير عندما أخبره الطبيب أن هناك مشكلة في أحباله الصوتية، مشيرًا إلى أنه في البداية قال له أن لديه تجمع دموي.

وكان خالد سليم قد خضع لعملية جراحة واكتشف أنه كان يعاني من ورم على الأحبال الصوتية، وبعد إجراء العملية وفحص الورم تبين أنه حميد. وروى خالد أنه عقب الجراحة ظل صامتًا لمدة 20 يومًا، وممنوع من أي مجهود فابتعد عن الغناء تمامًا، وظل جالسًا في منزله حتى لا يتعرض لأي إرهاق.

خالد سليم، أضاف أنه تلقى علاجًا فيه “كرتيزون” فاكتسب وزنًا زائدًا ووصل إلى 124 كيلو جرام، وبعد مرور هذه الفترة الصعبة، قرر سريعًا أن يعود إلى التمارين الرياضية ليستعيد وزنه الطبيعي وبالتالي جسده الرياضي.

تجدر الإشارة إلى أن خالد سليم طرح في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي أحدث أعماله الفنية وهي أغنية “لسه كبير” من كلمات وليد الغزالي، ألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.