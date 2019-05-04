بريتني سبيرز في أوّل ظهور رسمي لها بعد معاناتها النفسية – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلّت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز على الجمهور ومحبّيها بمجموعة صور جديدة، التقطتها بطريقة عفوية وذلك بعد أيام على مغادرتها مستشفى الصحة النفسية.

وتعتبر هذه الصور الرسمية الأولى التي تنشرها بريتني سبيرز بعد أن ابتعدت ما يقارب الشهر عن التواصل مع الجمهور انشغلت خلاله بالقيام ببعض الفحوصات في مستشفى للصحة النفسية تساعدها في التعامل مع مرض والدها.

ارتدت بريتني فستانًا قصيرًا من اللون الأسود واسدلت شعرها الطويل على كتفيها، كما وبدا واضحًا من ملامح وجهها أنها أصبحت بحالة أفضل.

وكانت “سبيرز” قد أعلنت في كانون الثاني الفائت أنها ستلغي جميع حفلاتها الموسيقية والتزامات العمل لتكون الى جانب عائلتها بعد أن شارف والدها جايمي على الموت في تشرين الثاني الفائت نتيجة إصابته بتمزق في القولون.