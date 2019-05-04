راغب علامة يدعم “مصر الخير” بحفله في الجامعة الأمريكية في القاهرة

متابعة بتجــــــــــرد: أجواء شبابية مشتعلة بإمتياز شهدها حفل السوبر ستار راغب علامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة.

واحتشد الآلاف من محبّي راغب في المسرح الذي بُني في الهواء الطلق من أجل إقامة هذا الحفل الخيريّ الذي حمل عنوان The Kheir Gala ويعود ريعه بالكامل لدعم الأعمال الخيريّة التي تشرف عليها جمعية “مصر الخير” تمهيدًا لإستقبال شهر رمضان المبارك.

تمّ التحضير لهذا الحفل منذ شهور عديدة، وأطلّ راغب علامة على المسرح وسط عوامل الإبهار المميّزة التي أضفت على الأجواء طابعًا من السحر، وقدّم باقة من أروع أغانيه الجديدة والقديمة، فلقي تفاعلًا مميّزًا عندما صدح بأغنيته الشهيرة “قلبي عشقها” التي أطلقها منذ أيّام بتوزيع جديد ومميّز، كما ردّد معه الجمهور عن ظهر قلب عددًا من الأغاني نذكر منها “ما بهزرش”، “اللي باعنا” و”مغرم يا ليل” وغيرها من الأغاني التي تعيش في ذاكرة الجمهور.