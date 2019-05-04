لهذا السبب عاشت هبة طوجي حالة من القلق والتوتر

طرحت النجمة اللبنانية هبة طوجي، فيديو وثائقي مدته 31 دقيقة نشرته على على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، حيث وثقت من خلاله كل الأحداث التي واكبت زيارتها الى مصر، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية، والتي قدمتها في نيسان/ابريل 2018 على مسرح “تاج سيتي”.

الفيديو يروي كواليس الحفل الأول لـ هبة طوجي واسامة الرحباني في مصر منذ اللحظة الاولى لإنطلاقهما من بيروت وصولاً الى مصر بالاضافة الى كل النشاطات التي قاما بها على هامش الحفل من مقابلات اعلامية وجلسات تصويرية ومؤتمر صحفي ولقاءات.

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أيضاً نقل التقرير العاصفة الرملية التي ضربت مصر قبل ساعات من إحياء الحفل والقلق الذي انتابهبة واسامة خاصة مع فرضية الغاء الحفلة في حال اشتدت العاصفة.

لحظات من التوتر عاشتها هبة قبل مواجهة الجمهور ولكن عندما اعتلت المسرح امتلكته وقدمت حفلة رائعة وناجحة بكل المقاييس وكانت حديث الاعلام ومواقع التواصل.