صوفي تيرنر وجو جوناس.. شهرُ عسل "أسطوري" بعد زفاف مُتواضع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يُكلّف حفل زفافها أكثر من 700 دولارٍ أمريكي، ولكن على ما يبدو أنهما لم يُضيّعا فرصة قضاء شهر عسلٍ باذخ في مكانٍ يُعد من أفخم الأماكن لقضاء مثل هكذا مناسبة.

فبعد يوم واحد من حفل زفافهما في لاس فيجاس، وصلت الممثلة صوفي تيرنر والمغني جو جوناس إلى لوس أنجلوس لقضاء شهر عسلهما، ليقيما في أحد أكثر الأماكن رومانسية في هوليوود والمعروف باسم "سان فيسنتي بنجالوز".

ووصل الزوجان إلى نادي هوليوود الخاص، الذي يضم أعضاءً من أبرز الأسماء في صناعة الترفيه والأزياء والفن، ومن الأسماء الكبيرة التي شوهدت وهي تصل إلى هناك في الأشهر الأخيرة، ستيفن بيلبرج، وليدي غاغا وبرادلي كوبر وتايلور سويفت وجون ماير وجنيفر أنيستون وليو دي كابريو.

ويُعتقد أن الزوجين السعيدين دخلا في إحدى الواحات الرومانسية الست الموجودة في مكان الإقامة، والتي تتميز بحدائق مزهرة خاصة مورقة، وأشجار عمرها قرون، وتراساتٍ في الهواء الطلق، وديكوراتٍ توصف بأنها "العالم القديم بيفرلي هيلز يلتقي بأناقة لندن".

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ووفق مجلة "إل" الإلكترونية، اختار جو وصوفي بدء شهر العسل في مكان رومانسي، حيث يمكنهما الاستمتاع بالخصوصية الكاملة، ويمكنهما طلب كل ما يحلو لهما والعيش كما يريدان، دون أن يقلقا مطلقًا بشأن مشاهدتهم أو تصويرهم، وذلك بسبب قوانين النادي الصارمة التي لا تسمح لأي شخص بالتقاط الصور، كما تفرض على الأعضاء والضيوف، بغض النظر عن مدى شهرتهم، الموافقة على تغطية الكاميرا على هواتفهم بواسطة ملصق سري، حتى يغادروا.

وبالرغم من ذلك قالت المجلة نقلاً عن جواسيس هوليوود، بأن جو وصوفي ليسا وحدهما، حيثُ شوهد نيك جوناس وهو يُسجّل دخوله ومن المتوقع أن تكون زوجته بريانكا تشوبرا موجودة أيضًا والتي أصبحت صديقةً مقرّبةً جدًا من تيرنر حاليًا.

ومن المتوقع أن جوناس وتيرنر، يُخططان لإقامة حفل زفاف آخر في فرنسا هذا الصيف.