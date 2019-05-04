شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم "SNL بالعربى" يستعينون بصوت إسماعيل الليثى فى "برنس ونص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نجوم "SNL بالعربى" نانسى صلاح وأحمد سلطان وإسلام إبراهيم، المسلسل الإذاعى "برنس ونص" بمشاركة النجم طارق عبد العزيز ، خلال شهر رمضان المقبل، ويغنى تتر المسلسل المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، كلمات رضا المصرى، وألحان سامح فهمى، وتوزيع زيزو فاروق، هندسة إذاعية محمد فتحى.

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"برنس ونص" من المُقرر إذاعته على "البرنامج العام" فى شهر رمضان المقبل، وينتمى لنوعية مسلسلات كوميديا الموقف والتى اعتاد فريق snl على تقديمها، ومن المقرّر إذاعة المسلسل فى شهر رمضان عبر أثير الشرق الأوسط.

يذكر أن إسلام إبراهيم يقدم برنامج "أقوى أم فى مصر" على قناة الحياة، وتدور فكرة البرنامج حول مدى تواصل الأمهات مع أولادهن، وعلاقة الأمهات بالسوشيال ميديا بشكل كوميدى، البرنامج إخراج أحمد جمعة، وتقديم الفنان إسلام إبراهيم.