محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قال الفنان الشاب أحمد كامل إنه من عشاق الفنانين جورج وسوف ومحمد منير، ومهوسا بهما، مشيرا إلى أنه في عام 2012 حضر حفلا لمنير، وقرر وقتها أنه سيغني يوما معه على هذا المسرح.
وأضاف أحمد كامل، خلال ندوة "الخليج 365"، أنه في عام 2019، بعد 7 سنوات من العمل والاجتهاد، اتصل به منظم حفلاته أخبره أنه سيغني مع محمد منير في حفل واحد في القاعة نفسها، مشيرا إلى أن الغناء بجوار منير لحظة لا يمكن نسيانها.
وتابع كامل أنه يتمني تقديم دويتو غنائي مع محمد منير أو جورج سوف، لأنهما من أكثر المطربين المقربين لقلبه، لافتا إلى أنه بصدد تأليف كتاب يحكي فيه تجربته وفقدانه لوزنه.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد كامل لـ"الخليج 365": "حضرت حفلا لمنير وبعد 7 سنوات وقفت بجواره على المسرح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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