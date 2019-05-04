محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة ساندي لجسلة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ساندي في الصور بشعر قصير، وعلقت على صورها بجزء من أغنيتها " أنا عندي كلام.. عنيك بالدنيا والناس كلها". يذكر أن ساندي أحيت مؤخرًا حفل شم النسيم بنادي مدينتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بشعر قصير.. ساندي تكشف عن أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.