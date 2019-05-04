رنا سماحة بإطلالة صيفية على البحر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة رنا سماحة صورًا أمام البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت رنا في الصور بإطلالة صيفية، مرتدية فستانًا أبيض. يذكر أن رنا سماحة تواصل تصوير مسلسلها "كتف قانوني"، بطولة أحمد بدير، طارق صبري، سارة سلامة، محمد نجاتي، ومن تأليف فتحي الجندي، وإخراج عادل الأعصر.

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