كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رجل و13 امرأة".. مسلسلات مصرية بنكهة عربية في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدراما المصرية نسيج تتنوع خيوطه وتختلف ألوانه الظاهرة في خريطة الوطن العربي، ضمن السباق الرمضاني الذي يشهد منافسة أكثر من 15 مسلسلاً تعرض على الشاشات خلال أيام، يشارك في بطولتها 14 نجماً عربياً من لبنان، سوريا، وتونس، يرصدهم "الخليج 365 الفني" في السطور القادمة.

زي الشمس

يشارك النجم السوري جمال سليمان، في بطولة مسلسل "زي الشمس" من بطولة النجوم دينا الشربيني، أحمد السعدني، أحمد داوود، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد مالك، من تأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أبو جبل

تشارك النجمات التونسية عائشة بن أحمد، ومواطنتها رشا بن معاوية، واللبنانية مريم حسن، في بطولة مسلسل "أبو جبل" من بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، دياب، محمود البزاوي، عايدة رياض، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

ابن أصول

تشارك النجمتان السوريتان سوزان نجم الدين ووفاء سالم، في بطولة مسلسل "ابن أصول" من بطولة حمادة هلال، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، أحمد كرارة، حمزة العيلي، إسلام إبراهيم، من تاليف أحمد محمود ابو زيد وإخراج محمد بكير.

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الضاهر

تشارك النجمتان اللبنانية مادلين طبر والتونسية فريال يوسف، في بطولة مسلسل "الضاهر" من بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، رغدة، تامر عبد المنعم، إنجى شرف، من تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

علامة استفهام

تشارك النجمتان المغربية جيهان خليل والتونسية يسرا المسعودي، في بطولة مسلسل "علامة استفهام" من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، إدوارد، نورهان، عبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود البزاوي، من تأليف سميح النقاش وإخراج إسلام حافظ.

الزوجة 18

تشارك النجمتان اللبنانية غنوة محمود والليبية نور الكاديكي في بطولة مسلسل "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، هيدي كرم، محمود البزاوي، سلوى خطاب، إيناس كامل، من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأمين جمال وإخراج مصطفى فكري.

حكايتي

تشارك النجمة السورية سارة نخلة، في بطولة مسلسل "حكايتي" من بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد حاتم، إسلام جمال، دنيا المصري، أحمد جمال سعيد، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

لآخر نفس

تشارك النجمة الأردنية ركين سعد، في بطولة مسلسل "لآخر نفس" من بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إيهاب فهمي وأحمد كمال، من تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام علي.