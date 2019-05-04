شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة أيوا تفتتح مهرجان "ثقافات العالم" فى جزر الكنارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفرقة المغربية أيوا لشد الرحال إلى إسبانيا، للمشاركة فى افتتاح النسخة الجديدة من مهرجان ثقافات العالم، الذى تحتضنه بلدة بونتاجوردا فى جزر الكناري، وذلك فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت.

أيوا فرقة مغربية الأصل مستقرة فى فرنسا، وضع حجر أساسها مغنيها الرئيسى عادل سماعلى، وتعتمد فى موسيقاها على إعادة إحياء روح التراث المغاربى الأصيل برؤية موسيقية عصرية، عبر مزيج موسيقى تفضل وصفه بـ"نيو مغرب ساوند"، واحتفلت مؤخرًا بإطلاق ألبومها الجديد "حرية".