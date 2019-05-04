شاهد.. “كسبنا ايه” اغنية تيتر مسلسل “هوجان” لـ محمد امام

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 05:50 صباحاً - طرح الفنان المصري محمد إمام أغنية تتر مسلسل “هوجان” المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، غناء الفنان رضا البحراوي وتحمل عنوان “كسبنا ايه”.

وانتهى محمد إمام من تصوير ما يقرب من 70% بأحداث العمل ومن المقرر أن ينتهي من التصوير بشكل كامل خلال الأيام المقبلة، ويقف الفنان كريم محمود عبد العزيز للمرة الأولى أمام الفنان محمد إمام في مسلسل “هوجان” بعد انضمامه للعمل مؤخرًا.

مسلسل “هوجان” يشارك فيه إلى جانب محمد إمام كل من الفنانين: “صلاح عبد الله، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، رياض الخولي، ميرنا نور الدين”، وهو من إنتاج تامر مرسي، وسيناريو وحوار محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.