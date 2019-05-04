شاهد.. هل اصيبت فيفي عبده بكسر في ساقها بسبب “رامز تحت الشلال”؟

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 05:50 صباحاً - طرحت قناة MBC مصر، مساء اليوم، الجمعة، البرومو الرسمي لبرنامج المقالب “رامز في الشلال” الذي يقدمه الفنان رامز جلال والذي من المقرر عرضه على شاشتها مع أول أيام رمضان.

وظهر في البرومو عدد من النجوم والنجمات الذين تعرضوا للمقلب ومن أبرزهم حلا شيحة وأحمد رزق وفيفي عبده وخالد الصاوي وندى بسيوني وياسمين الخطيب وأحمد فتحي وسلوى خطاب وشيماء سيف وعدد من لاعبي كرة القدم المصرية، وغيرهم.

ويبدأ البرنامج بوقوف الضيف على جسر وسط المياه، بإحدى جزر شرق آسيا حيث يسقط الجسر به، ثم يركب داخل قارب ويتعرض لبعض المخاطر في أثناء مروره بالشلالات وهو ما يتسبب في انهيار البعض، ثم يظهر في النهاية لهم رامز جلال في هيئة “غوريلا” ضخمة تخرج من بين الأشجار المحاوطة لهم.كيف واجه النجوم مقلب “رامز في الشلال”؟

وواجه النجوم الذين تعرضوا للمقلب؛ الأمر بالبكاء والصراخ، كما ظهرت فيفي عبده وهي تصرخ من شدة الألم وتؤكد أن قدمها أصيب بكسر، أما أحمد فتحي فتعرض للإغماء وظل يردد “بموت”، فيما ظلت شيماء سيف تبكي بانهيار وتلوم رامز على ما فعله بها وحالة الخوف التي تعرضت لها، بينما قام أحد لاعبي كرة القدم بضرب رامز جلال بعد اكتشافه للمقلب.