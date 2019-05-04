شكرا لقرائتكم قصة صبية كهف تايلاند تتحول إلى عمل فني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة نتفليكس، الثلاثاء، أنها حصلت على حقوق إنتاج مسلسل قصير عن عملية إنقاذ 12 صبياً ومدربهم لكرة القدم بعد أن حوصروا في كهف بشمال تايلاند العام الماضي، في واقعة أثارت اهتمام العالم.

وقالت إريكا نورث، مديرة قسم الأعمال الأصلية الدولية: "القصة تمزج بين أفكار محلية فريدة من نوعها وأخرى عالمية تربط الناس من كل الأطياف ومن شتى بقاع الأرض".

وأضافت: "تايلاند سوق مهمة للغاية لنتفليكس ونتطلع لتحويل هذه القصة المحلية الملهمة التي لاقت أصداء في العالم، إلى عمل فني".

وتقطعت السبل بفريق (وايلد بورز) لكرة القدم، الذي تتراوح أعمار أفراده بين 11 و16 عاما، ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما يوم 23 يونيو /حزيران، بينما كانوا يستكشفون سلسلة من الكهوف في إقليم تشيانج راي بشمال تايلاند عندما غمرت الأمطار الموسمية الغزيرة الأنفاق.

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وأثارت عملية الإنقاذ التي استمرت 17 يوما اهتمام العالم وتطوع خبراء من دول مختلفة للمساعدة.

وقال إيكابول تشانابونج مساعد المدرب: "نتطلع للعمل مع كل الأطراف المعنية لضمان أن تكون رواية قصتنا دقيقة".

وسيكون المسلسل القصير من إخراج جون إم. تشو مخرج فيلم "آسيويون مجانين وأثرياء" (كريزي ريتش إيجانز) والمخرج ناتاوت بونبيريا.

وحصلت نتفليكس وشركة إس.كيه جلوبال إنترتينمنت على حقوق القصة من شركة 13 تاملوانج التي أسسها الصبية ومدربهم.

وحتى الآن نُشر كتابان عن عملية الإنقاذ بينما انتهى المخرج البريطاني التايلاندي توم والر من تصوير فيلم روائي طويل بعنوان "الكهف" (ذا كيف) في ديسمبر/كانون الأول، حسبما أفادت مجلة هوليوود ريبورتر.