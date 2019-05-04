شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يحيى حفلا غنائيا فى دار الأوبرا.. 23 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم خالد سليم وفرقته الموسيقية حفلا غنائيا على مسرح دار الأوبرا المصرية يوم 23 مايو الحالى، ضمن سهرات رمضان، ويقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه، منها "ادعى عليك، حلم عمرى، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، أربع حروف، عشنا قد إيه، كل نظرة، بلاش الملامة، جانا الهوى، غايب عنى، نسيت نفسى، زعلان، كان فين من بدرى وقابلت عينيك" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم أغنية "لسه كبير" الذى طرحها من فترة وحققت نجاحا كبيرا والتى أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل، وكشف من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل، حيث يحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة وتغنى خالد خلال الأغنية الجديدة بكلمات وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.