صور| تكريم بشرى في حفل الختام.. انتهاء فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العين السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

انتهت مساء أمس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين السينمائي، الذي أقيم في مدينة العين، بحضور الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وعدد من صناع السينما العربية.

وحصل الفيلم الإماراتي مسك للمخرج حميد السويدي على جائزة أفضل ضمن مسابقة الصقر الإماراتي للفيلم الطويل، وقيمتها 50 ألف درهم، فيما حصدت جائزة أفضل ممثل/‏‏ ممثلة، الفنانة نورا العابد عن دورها في فيلم ولادة، وقيمتها 20 ألف درهم.

وفي مسابقة الصقر الإماراتي للفيلم القصير، حصد فيلم "سرمد" للمخرج عبد الله الحميري، جائزة أفضل فيلم قصير، وقيمتها 40 ألف درهم، وفازت الفنانة فاطمة الطائي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «مريم»، وقيمتها 10 آلاف درهم، فيما حصد فيلم «ضوء خافت» للمخرج وليد الشحي جائزة أفضل فكرة فيلم.

Advertisements

أما مسابقة "الصقر الخليجي" ففاز فيلم "رولم" للمخرج عبد الإله القرشي، بجائزة أفضل فيلم، وقيمتها 40 ألف درهم، ومحمود الشرقاوي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم آخر أيام السيرك وقيمتها 20 ألف درهم، وفي فئة الفيلم القصير، حصد فيلم لـ«قضية هند» للمخرجة دينا ناجي، جائزة الأفضل، وقيمتها 30 ألف درهم.

وحصد جائزة أفضل فيلم عربي وأجنبي فيلم استبيان للمخرجة هند عنبتاوي وقيمتها 30 ألف درهم، وحصد فيلم مبذر للمخرج طالب الحمادي جائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر المدرسي" وقيمتها 15 ألف درهم.

وكرمت الفنانة بشرى بصفتها رئيس لجنة تحكيم مسابقة الصقر الإماراتي، وحصلت على شهادة تقدير.