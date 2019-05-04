بفستان أبيض.. ميرهان حسين جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت ميريهان في الصور بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا أبيض طويلا، ومكياج هادئ زاد من جمالها. ميرهان حسين تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، ومن إخراج سميح النقاش.

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