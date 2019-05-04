محمد رحيم يكشف عن تعاون جديد مع إليسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الملحن محمد رحيم صورًا مع النجمة اللبنانية إليسا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ليكشف بها عن تعاون جديد معها. وعلق رحيم على الصور قائلًا: "ترقبوا العمل غير المتوقع مع واحدة فقط إليسا". يذكر أن الملحن محمد رحيم طرح الشهر الماضي، كليب أوبريت "بكرة أحلى" الذي ضم مجموعة من نجوم الأغنية، من بينهم أحمد شيبه ومحمد عدوية وأمينة وياسمين علي.

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