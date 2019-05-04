شاهد… سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة يتهم أحد مشاهير السوشيال ميديا بسرقته

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 03:55 صباحاً - داول نشطاء سعوديون على نحو واسع، مقطع فيديو يظهر به شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتهم فيه أحد مشاهير السوشيال ميديا بالنصب عليه.
ويظهر الشاب على كرسي متحرك، ليروي كيف تعرض لعملية احتيال من ”أحد المشاهير“ الذي طلب منه أن يحول له مبلغ ألف ريال ليفتح له حسابا يستطيع من خلاله شراء أجهزة من خارج المملكة، وما أن حول له المبلغ حتى انقطع الاتصال بينهما.
وأضاف الشاب الذي يتلقى العلاج وهو بوضع صحي غير مستقر على ما يبدو، إن الرجل قد فعل الشيء ذاته مع أشخاص آخرين، وقام بالاحتيال عليه رغم معرفته بوضعه الصحي، مطالبا بإرجاع المبلغ له وللأشخاص الذي وقعوا فريسة احتياله.
مقطع الفيديو أثار فضول المتابعين، الذين طالبوا بكشف اسم ”المشهور“ الذي قام بالاحتيال على الشاب المريض، غير مراعيا قيم الإنسانية، كما طالبوا الجهات المختصة بفتح تحقيق بالواقعة للقبض على هذا الرجل.
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