النجمة الهندية كيارا أدفاني تقص شعرها على طريقة الرجال.. والسبب غريب

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شاركت النجمة الهندية الشابة كيارا أدفاني مقطع فيديو، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، وهي تقص شعرها الطويل في أثناء ممارسة أسلوب حياتها المزدحم.

في تعليقها على مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعل كبير من متابعيها على صفحتها، قالت كيارا: “كان علىّ فقط أن أقصه، أستريح من العناية بالشعر المناسبة لفترة طويلة وأعتقد أن هذا هو الحل الوحيد”.

وقالت: “أحب شعري، من لا يفعل ذلك، لكن الحرارة المستمرة والمنتج الذي يصفّف شعري من أجل التصوير ومع جدول أعمالي المزدحم، ليس لديّ وقت للعناية به، الحديث يأخذ معظم الأشياء في الحياة، وأنا أحب التمسك بتقاليد معينة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالجمال.

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وأضافت كيارا في بيان “لم يعد بوسعي التعامل معه بعد ذلك ولهذا السبب قررت أن أتولى الأمور بيدي وأن أقوم بقصه، دعونا نرى ما إذا كانت الاطلالة الجديدة ستستمر أم لا”.

لكن محللين أشاروا إلى أن بعض الدوافع النفسية قد تكون وراء رغبة المرأة في التخلص من شعرها كأول خطوة للدخول في مرحلة جديدة من حياتها، فهل اكون الممثلة الجميلة على اعتاب مرحلة جديدة من حياتها؟

كما أنه وبحسب عدّة آراء حول هذا الموضوع، فإن تخلّص المرأة من شعرها الطويل يكون هدفه إرسال رسالة إلى المجتمع -والرجال خاصة-، مفادها أنها ليست مهتمة بالدخول في علاقات عاطفية في الوقت الحالي، لذا ولأن غالبية الرجال يفضلون الشعر الطويل، تلجأ المرأة إلى قص شعرها وفعل عكس ما يجده الرجال جذّابًا فيها، بغية إبعادهم عنها.

على جبهة العمل، من المقرر أن يغزو فيلم كيار الجديد Good News دور العرض قريبًاـ وهو من إخراج كبير سينج، وبطولة الممثل ديلجايت دوسانيه Diljit Dosanjh، وشاهيد كابور Shahid Kapoor.